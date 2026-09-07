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Giresun’da fındık kurutma telaşı yağmura takıldı

Giresun’da fındık kurutma telaşı yağmura takıldı
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Giresun’da fındık hasadında sona yaklaşılırken, hasadını tamamlayan üreticiler bu kez de ürünlerini kurutmak için yoğun bir çalışma içerisine girdi.

Giresun'da fındık hasadında sona yaklaşılırken, hasadını tamamlayan üreticiler bu kez de ürünlerini kurutmak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Köylerde yeterli harman alanı bulunmayan bazı üreticiler, fındıklarını daha erken kurutabilmek amacıyla kent merkezindeki Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları harman yerine dönüştürdü. Ancak etkili olan sağanak yağış, kurutulmak üzere serilen fındıkları su altında bıraktı.

Giresun'da mevsim şartları nedeniyle fındığın bazı bölgelerde geç olgunlaşması, hasadın da gecikmesine neden oldu. Hasadın ardından ürünlerini kurutma telaşına düşen üreticiler, köylerde yeterli harman alanı bulunmaması nedeniyle kent merkezine gelerek sahil yolu kenarındaki uygun alanlarda fındıklarını sermeye başladı.

Ancak son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, üreticilerin kurutma çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Köylerinde yeterli harman alanı bulunmadığı için sahil yolunu kullanmak zorunda kaldıklarını belirten üreticiler, burada da yağışlı havanın kendilerini zor durumda bıraktığını ifade etti.

Bazı üreticiler ise bu yıl fındığın mevsim şartları nedeniyle geç olgunlaştığını ve hasada geç başladıklarını belirterek, hasat sonrasında da hava şartlarının kurutma açısından uygun seyretmediğini dile getirdi.

Üreticiler, hasat ettikleri fındığı yeterince kurutarak randıman ve kalite kaybı yaşanmadan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) teslim etmek istediklerini belirtti. Fındıklarını iyi şekilde kurutup muhafaza etmeleri halinde ürünlerini daha yüksek fiyattan değerlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen üreticiler, hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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