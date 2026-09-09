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Erzincan’ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat zamanı

Erzincan’ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat zamanı
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Erzincan ekonomisine önemli katkı sağlayan, kendine özgü aroması ve görünümüyle öne çıkan coğrafi işaretli Cimin üzümünde hasat dönemi devam ediyor.

Erzincan ekonomisine önemli katkı sağlayan, kendine özgü aroması ve görünümüyle öne çıkan coğrafi işaretli Cimin üzümünde hasat dönemi devam ediyor.

Üzümlü ilçesinin güney kesimlerindeki bağlarda yetiştirilen ve siyah rengi ile üzerindeki puslu görünümüyle dikkati çeken Cimin üzümü, sofralık olarak başta Karadeniz olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.

Yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen üzümden ilçede yılda 6 bin tonun üzerinde üretim gerçekleştiriliyor. Dekara yaklaşık 660 kilogram verim alınan Cimin üzümü, bölge ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra Erzincan'ın tarımsal ürünlerinin tanıtımında da önemli rol oynuyor.

Hasadın başlamasıyla birlikte sezonun ilk ürünleri Erzincan'daki tüketicilerin beğenisine sunulurken, üzümün kilogramı 150 liradan satışa çıkarılıyor.

Üretici Cengiz Özen, Cimin üzümünün özellikle yaz döneminde tatil için kent dışından ve yurt dışından Erzincan'a gelen vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Özen, sezon ilerledikçe ürün miktarının artmasıyla fiyatların düşebileceğini belirterek, "Cimin üzümünün fiyatı bu sene 150 lira civarında. İleriki günlerde daha çok yetişeceğinden fiyatı düşebilir." dedi.

Coğrafi işaretle tescilli

Türkiye'nin önemli sofralık üzüm çeşitlerinden biri olan Karaerik üzümü, 13 Haziran 2001'de 37 tescil numarasıyla "Cimin üzümü" adıyla coğrafi işaretle tescillendi.

Kendine özgü tat, aroma ve görünümüyle diğer üzüm çeşitlerinden ayrılan Cimin üzümü, yaş tüketimin yanı sıra kurutularak da değerlendiriliyor.

Üzüm üreticileri, hasat döneminde ürünün hem iç piyasada tüketiciye ulaştırıldığını hem de farklı illere gönderilerek bölge ekonomisine katkı sunduğunu ifade ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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