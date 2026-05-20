Haberler

Erzincan'da tulum peyniri için zorlu yayla yolculuğu başladı

Erzincan'da tulum peyniri için zorlu yayla yolculuğu başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da tulum peyniri üreticileri, yaz sezonu için yüksek rakımlı yaylalara göç etmeye başladı. Geleneksel yöntemlerle üretim yapacak üreticiler, bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

Erzincan'da tulum peyniri üreticileri, yaz sezonunda üretim yapmak üzere yüksek rakımlı yaylalara gitmeye başladı.

Türkiye'nin önemli peynir çeşitleri arasında yer alan Erzincan tulum peynirinin üretimi için hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nden kamyonlarla yaylalara hareket etti.

Üreticiler, koyunlarını, yaşam malzemelerini ve ev eşyalarını araçlara yükleyerek yaz boyunca kalacakları yaylalara ulaştırıyor. Aileleriyle birlikte yayla yaşamına başlayan üreticiler, doğal ortamda beslenen koyunlardan elde edilen sütlerle geleneksel yöntemlerle tulum peyniri üretecek.

Üretici ve kamyon şoförü Özcan Çakmak, zorlu kış sezonunun ardından yayla döneminin başladığını söyledi.

Üreticilerin yeniden yaylalara çıkmasının bölge ekonomisi açısından önemli olduğunu belirten Çakmak, "Üreticilerimizi yaylaya götürüyoruz. Orada koyunlarını sağarak orijinal mayayla Erzincan tulum peynirini üretecekler. Vatandaşlarımız da doğal ve kaliteli peynire ulaşmış olacak." dedi.

Tarım ve hayvancılığa verilen desteğin artırılmasını isteyen Çakmak, üreticinin kazanmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kamyon şoförü ve üretici Sefer Demirol da koyunların yaylalara taşınmaya başladığını, sezon sonunda üreticilerin yeniden köylerine döneceğini kaydetti.

Yaklaşık 7 aylık köy yaşamının ardından yeniden yaylaya çıktıklarını belirten üretici Naim Uyrun ise bu yıl yağışlı hava nedeniyle sezonun geciktiğini dile getirerek, "Bugün hayvanlarımızı yaylaya götürüyoruz. Sağım başlayacak, peynir üretilecek. Sonbaharda tekrar köyümüze döneceğiz." diye konuştu.

Üretici ve tulum peyniri tüccarı Özkan Beydili de kış boyunca köyde hayvanların bakımını yaptıklarını, ilkbaharla birlikte yeniden yayla hayatının başladığını söyledi.

Üretici Mustafa Beydili ise bu yıl Sivas tarafındaki yaylalara gideceklerini belirterek, yaz boyunca peynir üretimini sürdüreceklerini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

Putin'den Trump'a jet yanıt! Pekin'deki kritik zirve başladı
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan 'savaş yetkileri' tasarısını kabul etti

Savaş kararı! ABD senatosu 7. oylamada sonunda kabul etti
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi

Herkes yabancı teknik adam derken... Beşiktaş'tan yılın sürprizi
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden 'Anne' feryadı kurtardı

Güpegündüz mide bulandıran olay! Küçük kızı, "Anne" feryadı kurtardı
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

Meslek lisesinde skandal! Öğrencilerin üzerinden paraları götürmüşler
Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu

Beklenen açıklamayı yaptı!
Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak

Nefesler tutuldu! Koca bir şehrin hayalleri bu statta gerçekleşecek
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı