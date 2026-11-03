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Erzincan'da ceviz üreticisi Çınkır çifti, cevizlerini serada soba yakarak kuruttu

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Erzincan'da ceviz üreticisi Çınkır çifti, cevizlerini serada soba yakarak kuruttu
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Erzincan'ın Kilimli köyünde ceviz yetiştiren Çınkır çifti, olumsuz hava koşulları nedeniyle ürünlerini kurutabilmek için seralarında soba yaktı. Hava ısınınca cevizleri açık alana seren çift, bu yıl yaklaşık 1 ton hasat yaptı.

Erzincan'ın Kilimli köyünde ceviz yetiştiriciliği yapan Süleyman ve Betül Çınkır çifti, olumsuz hava koşulları nedeniyle hasat ettikleri cevizleri kurutabilmek için seralarında soba yaktı.

Köyde aile işletmesi olarak tarımsal üretim yapan çift, yağışlı ve soğuk havanın cevizlerin kurutulmasını zorlaştırması üzerine farklı bir yöntem denedi.

Süleyman Çınkır, cevizleri kurutmak amacıyla seranın içerisinde soba yaktı. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle cevizleri seradan çıkaran çift, ürünlerini açık alana sererek kurumaya bıraktı.

8 yılda 150 ağaçlık bahçe kurdular

Ceviz yetiştiriciliğine 2018 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün onayıyla başladıklarını belirten Süleyman Çınkır, bahçelerinde 150 ceviz ağacının yanı sıra 80'e yakın farklı meyve ağacının bulunduğunu söyledi.

Ceviz fidanlarının aşılı çeşitlerden oluştuğunu ve bölgenin soğuk hava koşullarına dayanıklı olduğunu ifade eden Çınkır, son 5 yılda üretim miktarlarının önemli ölçüde arttığını kaydetti.

Bu yıl yaklaşık 1 ton ceviz hasat ettiklerini bildiren Çınkır, bahçenin bakımını permakültür prensipleri doğrultusunda yaptıklarını, toprağın korunmasına özen gösterdiklerini dile getirdi.

Hedefleri üreten bir aile olmak

Küçük ölçekli bir aile işletmesi olduklarını belirten Çınkır, kaliteli ürün yetiştirmek için emek verdiklerini ve ilerleyen yıllarda yeni bahçeler kurmayı hedeflediklerini anlattı.

Üretimin kendileri için yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayan Çınkır, tüketen değil üreten bir aile olmayı amaçladıklarını, çocuklarını da bu anlayışla yetiştirmek istediklerini ifade etti.

Yaklaşık 8 yıldır sürdürdükleri ceviz yetiştiriciliğiyle aile ekonomisine katkı sağlayan Çınkır çifti, üretim alanlarını genişleterek tarımsal faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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