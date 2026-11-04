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DSİ 8. Bölge Müdürü Yavuz, Tortum Doruklu Barajı şantiyesinde inceleme yaptı

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DSİ 8. Bölge Müdürü Yavuz, Tortum Doruklu Barajı şantiyesinde inceleme yaptı
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DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Tortum Doruklu Barajı şantiyesinde incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Bölgenin su ve tarım geleceği için önem taşıyan baraj inşaatının hedeflenen sürelerde tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, yapımı hızla devam eden Tortum Doruklu Barajı şantiyesinde incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve teknik personelden oluşan heyetle birlikte Tortum Doruklu Barajı şantiyesini ziyaret etti. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Müdür Yavuz ve teknik heyet, yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelerek projenin son aşamasına dair brifing aldı.

Bölgenin su ve tarım geleceği açısından büyük önem taşıyan projede çalışmaların büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. DSİ 8. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge tarımına ve su kaynaklarına büyük katkı sağlayacak olan baraj inşaatının hedeflenen süreler doğrultusunda tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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