Corendon Hotels&Resorts, COP31 kapsamında düzenlenen panelde 'her şey dahil' otel konseptinde tüketim bilinci oluşturulması, misafir beklentilerinin karşılanması, rekabet gücünün kaybedilmemesi için her şey dahil sisteminin global ölçekte ele alınarak, kuralların tüm turizm destinasyonları için üst makamlar tarafından yeniden belirlenmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Corendon Hotels&Resorts, COP31 kapsamında gerçekleştirilen "Sıfır Atık Kapsamında Her Şey Dahil Otel Misafirlerine Tüketim Bilinci Kazandırılması" başlıklı panelde yer aldı. Panelde her şey dahil konaklama modelinde sorumlu tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi, misafir farkındalığının artırılması ve sıfır atık yaklaşımının turizm sektöründeki yeri ele alındı. Prof. Dr. Ece Konaklıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Kapadokya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, BTA ve TURYİD Temsilcisi Melda Tuna ile Corendon Hotels&Resorts Türkiye Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Birgül Akgül konuşmacı olarak yer aldı.

Birgül Akgül, her şey dahil konaklama modelinde sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesinin yalnızca misafirlerin davranışlarıyla sınırlandırılamayacağına dikkat çekerek, "Her şey dahil tatil konseptini tercih eden misafirler, kendilerine vaat ettiğimiz ve en güçlü yanlarımızdan biri olan Türk mutfağını tatmak, farklı gastronomi deneyimleri yaşamak ve sunulan çeşitliliği keşfetmek için ülkemize geliyorlar. Bu nedenle sorumlu tüketim konusunda sorumluluğu veya inisiyatifi yalnızca misafire bırakmak doğru değil. Tatil, rutinden çıkmak ve keyifli bir mola vermek için çıkılan bir yoldur. Oteller, kaynakların verimli tüketilmesine yönelik teşvik edici iletişim materyalleri hazırlamakta ve bunları temas noktalarında tüketiciyle buluşturmaktadır. Ancak tüketici, bireysel tercihlerinde çevreye duyarlıysa tatilde de bu alışkanlığını sürdürebilir. Turist bireysel hayatında kendini sorumlu hissetmiyorsa tatilde de iletişim materyallerini görmeyecektir. Bu nedenle otellerin, destinasyonların, tur operatörlerinin ve hatta daha geniş bir perspektifle GSTC, bakanlıklar ve global karar vericilerin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Sürdürülebilirliğin küresel ölçekte ortak bir yaklaşıma dönüşmesi büyük önem taşıyor. Her şey dahil ve gıda israfı bir sorun ise bunun düzenlenmesi; Türkiye, Yunanistan, İspanya, Meksika gibi her şey dahil destinasyonları kapsamalıdır. Böylelikle rekabet edilebilir ve gerçekçi hedefler konulabilir. Türkiye daha çevreci bir yaklaşımla çeşit azaltmak istese bile, ekonomik sürdürülebilirlik için global bir yaklaşım olmadıkça sektörümüz bu riski alamaz. Rekabet gücümüzü kaybetmememiz gerekmektedir. Gerçek sürdürülebilirlik yalnızca çevresel değil; sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğin de eş zamanlı sağlanmasıyla mümkün olabilir. Sürdürülebilir turizm için atıkların kaynağında azaltılması, yerel üretimin desteklenmesi ve mevsime uygun ürünlerin tercih edilmesi de önemli adımlardır. Burada yetişmeyen, mevsimi olmayan ürünleri ithal etmek zorunda kalmamalıyız. Bununla birlikte otellerin sürdürülebilirlikle ilgili yatırımlar yapabilmesi için yatırımcıların teşvik edilmesi, bu yatırımlara vergi indirimleri yapılması ve kamu tarafından desteklenmesi gerekiyor. Sorumlu turizme geçiş ancak tüm paydaşların taşın altına elini koymasıyla mümkün olabilir" dedi.

Panelde her şey dahil konaklama modelinde sürdürülebilirlik algısının yaygınlaştırılması için misafir farkındalığının yanı sıra işletmelerin sorumlulukları, atıkların kaynağında azaltılması, yerel üretimin desteklenmesi ve sürdürülebilir yatırımlara yönelik teşvik mekanizmalarının önemi vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı