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Çine Hayvan Pazarı, veteriner hekim denetiminde yeniden hizmete girdi

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Çine Hayvan Pazarı, veteriner hekim denetiminde yeniden hizmete girdi
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Aydın'ın Çine ilçesindeki hayvan pazarı, veteriner hekimlerin sağlık, küpe ve belge kontrolleri eşliğinde yeniden açıldı. Denetimlerle bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve küpesiz, belgesiz hayvanların alım satımının engellenmesi amaçlanıyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde hayvan pazarı, veteriner hekimlerin sağlık, küpe ve belge kontrolleri eşliğinde yeniden faaliyete başladı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan hayvan pazarı, sıkı denetimler eşliğinde yeniden açıldı. Pazara getirilen hayvanlar, veteriner hekimler tarafından sağlık, küpe ve belge kontrollerinden geçirildi. Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından pazar girişinde gerçekleştirilen kontrollerde, gerekli şartları taşıyan hayvanların pazara girişine izin verildi. Uygun bulunmayan hayvanlarla ilgili ise gerekli uyarı ve işlemler yapıldı. Denetimlerin, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek, hayvanların kayıt bilgileri ile fiili durumlarının örtüşmesini sağlamak ve hayvan ticaretinin güvenli şekilde yürütülmesini amaçladığı belirtildi. Bölgenin önemli besilik hayvan tedarik noktalarından biri olan Çine Hayvan Pazarı'nda, küpesiz ve belgesiz hayvanların alım satımının önlenmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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