Çermik'te üzüm hasadı başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yılın ilk üzüm hasadı başladı.

Üzümleriyle meşhur Çermik'e bağlı Kuyu Mahallesi'nde yılın ilk üzüm hasadı yapıldı. Kış mevsiminin yağışlı geçmesinden dolayı bu yıl üretici rekoltede yüksek bir verim bekliyor. İlçede şire üzümü başta olmak üzere, vanki, abderi, genç Mehmet, boğazkere, tahannebi, öküz gözü, tilki kuyruğu, gibi üzüm çeşitleri yetiştiriliyor. Çermik'te yetiştirilen üzümler, Diyarbakır başta olmak üzere birçok il ve ilçede alıcı buluyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı