Çermik'te üzüm hasadı başladı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Kuyu Mahallesi'nde yılın ilk üzüm hasadı yapıldı. Kışın yağışlı geçmesi nedeniyle üreticiler yüksek rekolte bekliyor. Şire üzümü başta olmak üzere birçok çeşit yetiştirilen bölgede üzümler, Diyarbakır ve çevre illerde alıcı buluyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yılın ilk üzüm hasadı başladı.
Üzümleriyle meşhur Çermik'e bağlı Kuyu Mahallesi'nde yılın ilk üzüm hasadı yapıldı. Kış mevsiminin yağışlı geçmesinden dolayı bu yıl üretici rekoltede yüksek bir verim bekliyor. İlçede şire üzümü başta olmak üzere, vanki, abderi, genç Mehmet, boğazkere, tahannebi, öküz gözü, tilki kuyruğu, gibi üzüm çeşitleri yetiştiriliyor. Çermik'te yetiştirilen üzümler, Diyarbakır başta olmak üzere birçok il ve ilçede alıcı buluyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı