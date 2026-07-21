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Çermik'te dutlar pazardaki yerini aldı

Çermik'te dutlar pazardaki yerini aldı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yağışların bol olmasıyla dut üretimi arttı, kurutulan dutlar pazarda satışa sunuldu.

Meyve ve sebzeleriyle meşhur Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toplandıktan sonra kurutulan dutlar, pazardaki yerini aldı.

Kış ve ilkbahar mevsiminin yağışlı geçmesi bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile meyve ve sebze üretiminde artış yaşandı. Çermik'te üretilen kuruyemişler pazarlarda, tezgahlarda yerlerini almaya başladı. Dutlar, kurutularak ilçede bulunan kuruyemiş pazarında, tezgahlarda satışa sunuldu. Korudağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan Orhan Aldağ isimli vatandaş, bu yılın dut sezonu olarak oldukça bereketli geçtiğini belirterek, bahçesinde yetiştirdiği dutları kurutup vatandaşların ilgisine sunduklarını söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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