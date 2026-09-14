Bingöl’de balık tezgahları şenlendi

Bingöl'de havaların soğumaya başlamasıyla tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı.

Yaz aylarının geride kalması ve havaların serinlemesiyle birlikte Bingöl'de balıkçıların yoğun dönemi başladı. Sezonun açılmasıyla Karadeniz'den getirilen palamudun yanı sıra hamsi, çupra, levrek, alabalık, somon ve sazan da tezgahlardaki yerini aldı. Balıkçılar, önümüzdeki günlerde havaların daha da soğumasıyla birlikte vatandaşların balığa olan ilgisinin artmasını bekliyor. Tezgahlardaki çeşitliliğin hem balık severlere farklı seçenekler sunduğu hem de sezonun hareketlenmesine katkı sağladığı belirtildi.

Kentte yaklaşık 25 yıldır balıkçılık yapan Nesih Demir sezonun başladığını belirterek, "Şu an bol olarak Karadeniz palamudu çıkıyor. Hamsi, çupra, levrek, alabalık, somon ve sazan çeşitlerimiz de bulunuyor. Havaların soğumasıyla vatandaşın talebinin balığa artmasını bekliyoruz. Sezonun tüm ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı