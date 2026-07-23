Aydıntepe'de üreticilere doğru sulama çağrısı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde üreticilere, sulama sezonunda suyun bilinçli kullanılması ve aşırı sulamadan kaçınılması çağrısında bulunuldu. Aşırı sulamanın su israfının yanı sıra komşu tarım arazilerine zarar vererek ürün kayıplarına neden olabileceği hatırlatıldı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan bilgilendirmede, bitkilerin ihtiyaç duyduğu kadar sulama yapılması, sulama sırasında suyun komşu parsellere taşmamasına özen gösterilmesi ile su kanalları ve tahliye yollarının açık tutulmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, aşırı sulamanın su israfına yol açtığı, komşu tarlalara zarar verdiği ve üreticilerin emeğini olumsuz etkilediği belirtildi.

Üreticilere, su kaynaklarının bilinçli ve tasarruflu kullanılması çağrısında bulunularak, doğru sulamanın verimli üretimin ve güçlü tarımın temelini oluşturduğu vurgulandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı