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Alaplı'da Fındık Hasadı Başladı: Üreticiler TMO Fiyatını Bekliyor

Alaplı'da Fındık Hasadı Başladı: Üreticiler TMO Fiyatını Bekliyor
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Alaplı’da üreticiler kurutma mesaisine başladı, gözler TMO’nun açıklayacağı fiyatta Batı Karadeniz’de fındık hasadı hız kazanırken, üreticiler topladıkları ürünleri harmana indirmeye başladı.

Alaplı'da üreticiler kurutma mesaisine başladı, gözler TMO'nun açıklayacağı fiyatta Batı Karadeniz'de fındık hasadı hız kazanırken, üreticiler topladıkları ürünleri harmana indirmeye başladı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "yeşil altın" olarak nitelendirilen fındık, bahçelerden toplanarak harmanlara getiriliyor. Kabuğundan ayrılan fındıklar, kaliteli kurutma sağlanması amacıyla güneş gören alanlara seriliyor. Yaklaşık 5 gün süren kurutma işleminin ardından ürünler depolara alınarak satışa hazır hale getiriliyor.

Alaplı'da bu sezon yaklaşık 20 bin ton fındığın eylül ayı sonuna kadar hasat edilerek piyasaya sunulması hedefleniyor. Fındık üreticisi Mehmet Baysal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada hasat sezonunun verimli başladığını belirterek, fındığın harmanda çeşitli işlemlerden geçtiğini söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı alım fiyatını merakla beklediklerini ifade eden Baysal, şunları kaydetti: "Sezona güzel başladık. Fındık kabuğundan ayrıldıktan sonra harmanda birkaç işlemden geçiyor. TMO'nun üreticiyi memnun edecek bir fiyat açıklamasını bekliyoruz. Fındık toplamak zahmetli bir iş. Yağış başladığında arazide hasat yapmak zorlaşıyor. Şu an güneşli havalar sayesinde hasat daha rahat ilerliyor. Tüm üreticilerimize bereketli ve kazançlı bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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