Haberler

Başkan Tanoğlu, esnaf ve sanayicinin taleplerini dinledi

Başkan Tanoğlu, esnaf ve sanayicinin taleplerini dinledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, üye ziyaretleri kapsamında kentte faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, üye ziyaretleri kapsamında kentte faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

İş yerlerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde üyelerle bir araya gelen Tanoğlu, sektörlerin mevcut durumu, ticaret hayatındaki gelişmeler ve iş dünyasının ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde üyelerin talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyelerle güçlü iletişim içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ETSO olarak üretimi, ticareti ve istihdamı destekleyen çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Tanoğlu, şehrin ekonomik gelişimine katkı sunan tüm üyelerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyaretlerin sonunda işletme sahiplerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Tanoğlu, tüm üyelere hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Orta Doğu ülkesi kaynıyor! Sokaklar ateşe verilmeye başlandı
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti

Bakan imzalamadı, başbakan anında müdahale etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti! Ehliyeti iptal edildi

Çekiciyi görünce çılgına döndü! Yaptıkları pes dedirtti
Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü

Kurşun adres sormadı! Sadece yoldan geçiyordu, canından oldu

Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti

Emlakçıya gelen kadın dehşet saçtı: 2 ölü
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti
Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Bu görüntülerine ünlü ismin tepkisi olay: Sadece şarkı söyle