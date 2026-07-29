Başkan Tanoğlu, esnaf ve sanayicinin taleplerini dinledi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, üye ziyaretleri kapsamında kentte faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

İş yerlerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde üyelerle bir araya gelen Tanoğlu, sektörlerin mevcut durumu, ticaret hayatındaki gelişmeler ve iş dünyasının ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde üyelerin talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyelerle güçlü iletişim içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ETSO olarak üretimi, ticareti ve istihdamı destekleyen çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Tanoğlu, şehrin ekonomik gelişimine katkı sunan tüm üyelerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyaretlerin sonunda işletme sahiplerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Tanoğlu, tüm üyelere hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı