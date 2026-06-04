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Bakan Kurum: Eylülde 15 bin kiralık konut teslimi

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Bakan Kurum: "İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimleri eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Yani bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız."

Bakan Kurum: " İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimleri eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Yani bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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