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Bakan Kurum, Antalya'da yapılacak COP31'de 196 ülkeye samimi mesaj istedi

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Bakan Kurum, Antalya'da yapılacak COP31'de 196 ülkeye samimi mesaj istedi
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COP31 Başkanı ve Bakan Murat Kurum, Antalya'da yapılacak COP31'de 196 ülkeye samimi bir mesaj verilmesi çağrısı yaptı. Kurum, temiz enerjide ülkelerin kendine yetmesini ve enerji arz güvenliğini milli güvenlik meselesi olarak görmesini istedi.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tüm dünyaya 196 ülke olarak samimi bir şekilde bir mesaj verelim. Eğer bu koltuklarda oturuyorsak bu koltuğun hakkını vermemizi bekliyor. Biz bu yaklaşımdan ayrılmayacağız. COP31 Başkanlığı olarak sonuna kadar bu işin peşinden koşmaya devam edeceğiz" dedi.

Küresel İklim Gündeminde İş Dünyasının ve Politikanın Rolü Paneli'ne katılan COP31 Başkanı Murat Kurum, "Tarihin en önemli COP'larından birini Türkiye'de, Antalya'da yapıyoruz. İstiyoruz ki sorunsuz bir COP toplantısı olsun. İstiyoruz ki buraya gelen herkes bilgisini, tecrübesini, teknolojisini paylaşsın ve artık 'yeter' dediğimiz, 'artık sözün son noktası' dediğimiz yerden güçlü bir şekilde ayrılalım ve tüm dünyaya 196 ülke olarak samimi bir şekilde bir mesaj verelim. İnsanlar bizden artık icraat bekliyor. Eğer bu koltuklarda oturuyorsak bu koltuğun hakkını vermemizi bekliyor. Biz bu yaklaşımdan ayrılmayacağız. COP31 Başkanlığı olarak sonuna kadar bu işin peşinden koşmaya devam edeceğiz" dedi.

COP31 Başkanı Kurum, temiz enerjiye ulaşımın önemine dikkat çekerek, "Enerji arz güvenliği büyük bir sorun haline geldi. Oysaki her ülke kendi sınırları içerisinde temiz enerjiye ulaşsa, kendi enerji arz güvenliğini sağlasa bugün bu yaşadığımız krizler dünyanın tüm coğrafyalarını etkilemez. O yüzden biz her alanda ülkelerin kendine yetmesini ve bu işi bir milli güvenlik meselesi olarak görerek o iradeyi kurmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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