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Aydın'da kestane gal arısına karşı Torymus sinensis üretim artışı 2027'de planlanıyor

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Aydın'da kestane gal arısına karşı Torymus sinensis üretim artışı 2027'de planlanıyor
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kestane gal arısına karşı biyolojik mücadele için Muğla'daki laboratuvarda inceleme yaptı. 2027'de Torymus sinensis üretiminin artırılması planlanırken, çalışmaların kestane üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Aydın'da kestane üretiminin sürdürülebilirliği için kestane gal arısına karşı biyolojik mücadele çalışmaları sürdürülürken, 2027 yılı için Torymus sinensis (avcı böcek) üretiminin artırılması planlanıyor.

Aydın'da kestane üretimini tehdit eden kestane gal arısına karşı biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Karabörtlen Orman İşletme Şefliği bünyesindeki Predator Böcek Üretim Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü ile konu sorumlusu teknik personelin katıldığı ziyarette, kestane gal arısına karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları değerlendirildi. 2026 yılında gerçekleştirilen çalışmaların ele alındığı ziyarette, 2027 yılında uygulanması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, kestane gal arısının önemli parazitoitlerinden olan Torymus sinensis'in üretim aşamaları, üretim alanları ve laboratuvarda yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. 2027 yılında kestane gal arısıyla mücadelede kullanılmak üzere Torymus sinensis üretiminin artırılması amacıyla Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arasında yürütülmesi planlanan çalışmalar da değerlendirildi. Toplantıda ayrıca biyolojik mücadelenin etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirler ele alındı. Kestane gal arısına karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmalarının, kestane üretiminin sürdürülebilirliği ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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