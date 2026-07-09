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Ardahan'da sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Ardahan'da sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
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Ardahan'ın Posof ilçesinde aniden etkili olan sağanak ve dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Çiftçiler yetkililerden hasar tespit çalışması talep etti.

Ardahan'da aniden etkisini artıran sağanak yağışla birlikte görülen dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Kısa sürede etkili olan dolu, ekili alanları beyaza bürürken birçok üreticinin emeği de zarar gördü.

Posof ilçesi Süngülü köyünde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Şiddetli yağışın ardından tarlalarda su birikintileri oluşurken, üreticiler zarar tespit çalışmaları için arazilerine gitti.

Bölgede yaşayan çiftçiler, yıl boyunca verdikleri emeğin kısa sürede etkili olan dolu nedeniyle zarar gördüğünü belirterek yetkililerden hasar tespit çalışmalarının bir an önce başlatılmasını talep etti.

Köy halkından Sebahattin Turan, dolu yağışı sonrası tarım arazilerinin zarar gördüğünü söyledi.

Yetkililer ise olumsuz hava şartlarının devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların ve üreticilerin meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini bildirdi. Dolu yağışının neden olduğu zararın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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