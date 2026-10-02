Ardahan çiçek balı dolumunda 2026'da ilk kez hologramlı güvenlik bandrolü kullanıldı

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Ardahan'ın önemli yöresel değerlerinden biri olan Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balının dolum ve ambalajlama işlemleri, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Ardahan'ın zengin ve doğal bitki örtüsünden elde edilen ve Menşe adı olarak coğrafi işaret tesciline sahip Ardahan Çiçek Balının yeni sezon dolum çalışmaları tamamlandı.

Yapılan tüm analizlerin ardından, coğrafi işaret kapsamında gerekli kriterleri sağlayan Ardahan Çiçek Balının dolum ve ambalajlama işlemleri, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirildi. 2026 yılı dolumlarında, ürün güvenliği ve izlenebilirliğin desteklenmesi amacıyla ilk kez hologramlı güvenlik bandrolü kullanılmaya başlandı. Ambalajlarda yer alan hologramlı güvenlik bandrolleriyle ürünün güvenilirliğinin ve takibinin desteklenmesi amaçlamakta.

Ardahan Çiçek Balının coğrafi işaret değerinin korunması, yöresel üretimin desteklenmesi ve ürünün tüketiciye güvenilir şekilde ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ardahan'ın doğal florasının önemli bir ürünü olan Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balı, gerçekleştirilen analiz ve kontrollerin ardından Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünde doldurularak tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı