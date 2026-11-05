Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağın'da bağ ve bahçelerde işletme bazlı denetim yapıldı, üreticiler bilgilendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağın'da bağ ve bahçelerde işletme bazlı denetim yapıldı, üreticiler bilgilendirildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bağ ve bahçe alanlarında işletme bazlı kontrol ve denetim yapıldı. Saha çalışmasında bitki gelişimleri incelenirken üreticilere hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgi verildi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde üreticilerin bağ ve bahçe alanlarında işletme bazlı kontrol ve denetim çalışmaları gerçekleştirildi.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren üreticilerin bağ ve bahçe alanlarında işletme bazlı kontrol ve denetim çalışmaları gerçekleştirildi. Yürütülen saha çalışmalarında bitkilerin gelişim durumları yerinde incelenirken, üreticilere hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bitki sağlığının korunması, muhtemel hastalık ve zararlı risklerine karşı gerekli tedbirlerin alınması ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, üreticilere doğru tarımsal uygulamalar ve bitki bakımı hakkında teknik bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji'den uyarı! Hafta sonu bu illerde kar bastıracak

Kar yağışı için tarih verildi! Çok sayıda il beyaza bürünecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! 'Varıp da geri dönmeyeceğiz'

CHP’ye dönecekler mi? Özgür Özel ilk kez bu kadar net konuştu
Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza

Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı

İstanbul'da inşaatta toprak kayması! Bir işçi kurtarıldı
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Taylor Red grubunun üyesi Nicole Taylor 35 yaşında hayatını kaybetti

Kanser dokuz ay sonra geri döndü! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor

Erdoğan'dan Azerbaycan'la kriz iddialarına yanıt! Ziyaret tarihi verdi
Ankara'da otopark stoperinde düşen çocuğun babası asli kusurlu bulundu! Market hakkında takipsizlik

Otoparkta düşen çocuk için suç duyurusu! Kusurlu çıkan baba oldu