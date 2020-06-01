CEVİZLİBAĞ METROBÜS VE TRAMVAY DURAKLARINDA TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ
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CEVİZLİBAĞ METROBÜS VE TRAMVAY DURAKLARINDA TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ

Kontrollü normal hayatın ilk gününde Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında akşam saatlerinde insan yoğunluğu yaşandı.

01.06.2020 19:58 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:03

Kontrollü normal hayatın ilk gününde Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında akşam saatlerinde insan yoğunluğu yaşandı. Metrobüs ve tramvay duraklarını birbirine bağlayan üst geçitte de kalabalık oluştu. Yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü normal hayata geçilirken toplu taşımalarda yaşanan yoğunluğun önüne geçilemiyor. Özellikle iş çıkış saatinde Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşandığı görüldü. Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyenler sosyal mesafe kuralına uymadı. Kabataş Cevizlibağ tramvay hattında ise araçların içinde kalabalık oluştu. Tramvay sefer sayılarının yetersiz kaldığı görüldü.

TRAMVAY TIKLIM TIKLIM DOLU

Tramvaydan inen Kadir kayışlı, Toplu taşımalar çok kalabalık ben dikkat etmeye çalışıyorum ama çok zor. Tramvaydan indim ben şimdi tıklım tıklım dolu. Şuan metrobüse binmeyeceğim ama baksana çok kalabalık diye konuştu.

CEVİZLİBAĞ METROBÜS VE TRAMVAY DURAKLARINDA TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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