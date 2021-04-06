Çeşitli suçlardan aranan 17 şahıstan 6'sı tutuklandı
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Çeşitli suçlardan aranan 17 şahıstan 6'sı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çeşitli suçlardan aranan 17 şahıstan 6'sı tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 17 kişiden 6'sı tutuklandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 17 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede ekipler, hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.D., 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan P.P., hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Ş., silahla yağma suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.H., ailenin korunması suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. ile 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K. isimli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan kaydı bulunan E.Y., H.D., O.Y., E.H., D.Ç., Ö.S., H.H.M., H.G., S.G., A.A. ve S.C. isimli şahıslar ise işlemlerinin ardından salıverildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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