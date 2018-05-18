Cengiz Ünder: Totti Gibi Efsane Olmak İstiyorum
Milli futbolcu Cengiz Ünder Roma'da geçirdiği sezonu değerlendirdi. Cengiz "Totti gibi efsane olmak istiyorum" dedi.
Cengiz Ünder İtalya'da geçirdiği başarılı sezonu TRT Spor Muhabirlerinden Dündar Keşaplı'ya anlattı.
İşte Cengiz Ünder'in yaptığı açıklamalar...
Benim için bu sezon çok özel bir sezon oldu. Başakşehir'den buraya transfer oldum. Şuana kadar yaptığım en doğru kararlardan biriydi. Burada zaman geçirmekten çok mutluyum.
"DZEKO İLE BİRBİRİMİZİ ANLAYABİLİYORUZ"
Cengiz Ünder takımdaki dostluk ve arkadaşlık ortamına değinen Ünder, Dzeko ile uyumuna da değindi. "Zaten 2. yarıdan sonra diyaloğum daha iyi olduğu için gol ve asistler üretmeye başladım. Saha içinde onlarla çok iyi anlaşıyıorum. Özellikle Dzeke ile göz göze geldiğimizde birbirimizi anlayabiliyoruz artık. Ondan dolayı da 8 gol atabildim" ifadesini kullandı.
Milli golcü, Spor Toto Süper Lig ve İtalya Seri A'yı da kıyasladı. Cengiz "Bence ikisi de çok sert bir lig, burası disiplin açısından bir tık daha önce diyebilirim" dedi.
"TOTTI GİBİ EFSANE OLMAK İSTİYORUM"
Kariyer hedefini açıklayan Cengiz Ünder, ortaya koyduğu oyun ile Roma'nın efsane futbolcusu Totti'ye benzetilmesini de yorumladı.
"Totti'nin ayrılık vedasını gelmeden önce 10 kere izlemişimdir. Onu kulüpte her gördüğümde heyecanlanıyorum. Kulübün içinde onu ne zaman görsem onun gibi olmak istiyorum. Umarım ben de onun gibi çok büyük bir efsane olurum".
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Cengiz Ünder gelecekde Roma klubu ile İtaliya Seria A Şampiyonlugunu kazana bilmese Roma futbol klubunu terk etmelidir ve Cengiz Ünder İtaliya Seria A şampiyonlugunu kazanacak klube gitmelidir Cengiz Ünderin karyeri için İtaliya Seria A şampiyonluğu çok önemliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TOTTI ROMANIN ALT YAPISINDA YETİŞİP ROMADA ARALIKSIZ 30 SENE TOP OYNADI DÜNYADA ONUN GİBİ BİR GERARD VARDI O DA AMERİKAYA GİTTİ TOTTININ YARISI KADAR OYNASAN YİNE YETER CENGİZ TOTTI DÜNYA ÜZERİNDE SAYGI DUYDUĞUM ENDER FUTBOLCULARDAN BİRİCevap Yaz Yayından Kaldır
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cengiz sana bir abi olarak tavsiye ediyorum,özel yaşantına dikkat et,arda ve mesut gibi aslaa hovarda ve yobaz olma,dini vecibelerini yerine getir,bolbol dualar oku,Allah sana yardım edecektir.Cevap Yaz 11 Yayından KaldırANDSMERO: Durbunlu senin yorumunda guzel ramazanin mubarek olsunYayından KaldırDÜRBÜNLÜ: Yorumların gerçekten harika odun adam,sana odun demekten utanıyorum.5 1 Yayından Kaldır