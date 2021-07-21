Fransa Ligi'ne Türk yağıyor! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak
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Fransa Ligi'ne Türk yağıyor! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak

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Bonservisi Schalke'de bulunan Milli stoper Ozan Kabak için İngiliz takımlarından sonra Fransız takımları devreye girdi. Ozan'a Fransa'nın iki köklü ekibi Rennes ve Nice talip oldu. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, bu iki takımın Schalke ile temasa geçtiğini yazdı. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder de Marsilya'ya kiralanmıştı. Lille'de oynayan Burak, Zeki ve Yusuf'un yanı sıra Ozan da Fransa yolunu tutarsa bu ligdeki Milli futbolcularımızın sayısı 5 olacak.

Geçen sezonun ikinci yarısında Schalke 04ten kiralık olarak Liverpool'a giden ve lig birimiyle Alman ekibine dönen Ozan Kabak için ayrılık çanlan çalıyor.

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile ismi anılan 21 yaşındaki stopere, Fransa Ligue liden de iki talip çıktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Ozan için Rennes ve Nice yoğun çaba harcıyor. İki Fransız ekibin Schalke ile temasa geçtiği belirtildi.

Önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Schalke, genç oyuncuya geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin vermişti.

Cengiz Ünder'in ardından Ozan Kabak da Fransa Ligi yolcusu

YETERLİ BULUNMADI

Ozan Kabak, Liverpool'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı ama İngiliz ekibi bunu kullanmak istemedi. Ozan'ın yarım sezonda gösterdiği performans kulüp yönetimini tatmin etmedi. Takımın hocası Klopp, Ozan'dan memnun olduğunu ifade etse de transfer için çok ısrarcı olmadı.

Cengiz Ünder'in ardından Ozan Kabak da Fransa yolcusu

CENGİZ HIZLI GİRDİ

Cengiz Ünder, Marsilya'daki ilk hazırlık karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. 24 yaşındaki futbolcu Roma'ya transfer olduğu ilk günlerden esintiler sundu adeta. Dünyanın en tehlikeli ve ateşli gruplarından olan Marsilya taraftarları, Cengiz'in gösterdiği performansa sosyal medyada olumlu görüşler bıraktı.

Fransa Ligi'ne Türk yağıyor! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak
Schalke 04'ten ayrılacak Ozan Kabak'a Rennes ve Nice talip oldu
Schalke 04'ten ayrılacak Ozan Kabak'a Rennes ve Nice talip oldu
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