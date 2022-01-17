Cengiz Ünal, yeniden DEİK TürkiyeKaradağ İş Konseyi yönetiminde

Karabük'ün başarılı iş insanı Safranbolu TSO Meclis Başkanı ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Başkanı Cengiz Ünal, yeniden DEİK Türkiye- Karadağ İş Konseyi yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

İki yılda bir düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu, DEİK üyelerinin katılımları ile gerçekleşti. İş Konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi. Yapılan seçimler kapsamında Ünal Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda MÜSİAD Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, DEİK Türkiye - Karadağ İş Konseyi yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

DEİK'te Karabük'ü temsil eden Cengiz Ünal Türkiye ve Karadağ arasındaki ticaret hacmini geliştirecek projelerin önemine vurgu yaparak, "Türkiye ile Karadağ arasındaki ekonomik ilişkileri en üst düzeye çıkartmayı hedefliyoruz ve bu hedef doğrultusunda ekip olarak gündüzümüzü gecemize katarak çalışacağız. Türkiye ihracat vizyonunu her geçen gün genişletirken, biz de Türkiye ve Karadağ arasında yeni ihracat köprüleri inşa etmek için yola çıkıyoruz" dedi. - KARABÜK