Cengiz Topel Havalimanı yeniden uçuşlara açılıyor
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Cengiz Topel Havalimanı yeniden uçuşlara açılıyor

Cengiz Topel Havalimanı yeniden uçuşlara açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Korona virüs pandemisi başında uçuşların durduğu Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlıyor.

Korona virüs pandemisi başında uçuşların durduğu Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlıyor.

Yaklaşık 1 yıldır ticari uçuşlara kapalı olan Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı yeniden uçuşlara açılıyor. Korona virüs pandemisinin başladığı dönemde ticari uçuşlara kapatılan Cengiz Topel Havalimanı, 11 Temmuz'da Trabzon uçuşu ile yeniden yolculara hizmet vermeye başlayacak. 11 Temmuz'dan itibaren başlayacak Kocaeli-Trabzon arasındaki karşılıklı uçuş seferleri, Pazartesi, Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenecek. - KOCAELİ

Cengiz Topel Havalimanı yeniden uçuşlara açılıyor
Cengiz Topel Havalimanı yeniden uçuşlara açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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