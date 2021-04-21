Cemal Enginyurt kimdir? Cemal Enginyurt kaç yaşında, nereli? Cemal Enginyurt hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Cemal Enginyurt izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Cemal Enginyurt kaç yaşında, nereli? Cemal Enginyurt hayatı ve biyografisi! Cemal Enginyurt kimdir?

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CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Nisan 1965

Kaç yaşında: 56yaşında

Nereli: Ordu,

Henüz Lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurarak, 12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği, 1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı, 1995 seçimlerinde MHP Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu.

1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1. sıra adayı olarak girdiği seçimde milletvekili seçilerek, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2018 genel seçimlerinde yeniden TBMM'ye girdi.