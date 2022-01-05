Çelik: "Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye karşı çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

"Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, AK Parti'ye karşı, vatandaşlarımızın çeşitli kesimlerine karşı giderek dozu artan bir yıkım siyasetine dönüşen çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz. Buna karşı en kararlı mücadeleyi verecektir, AK Parti"