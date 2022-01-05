Çelik: "Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye karşı çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz" - Haberler
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Çelik: "Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye karşı çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

"Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, AK Parti'ye karşı, vatandaşlarımızın çeşitli kesimlerine karşı giderek dozu artan bir yıkım siyasetine dönüşen çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz. Buna karşı en kararlı mücadeleyi verecektir, AK Parti"

Çelik: Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye karşı çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz

Çelik: Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye karşı çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz

Çelik: Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye karşı çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

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