Çelik: (Biden yönetimiyle) Dünyanın her tarafında ırkçılık, aşırıcılık ve İslam düşmanlığıyla mücadele konusunda irade gerçekleştirmemiz gerekmektedir
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Çelik: (Biden yönetimiyle) Dünyanın her tarafında ırkçılık, aşırıcılık ve İslam düşmanlığıyla mücadele konusunda irade gerçekleştirmemiz gerekmektedir

26.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:44
Çelik: (Biden yönetimiyle) Dünyanın her tarafında ırkçılık, aşırıcılık ve İslam düşmanlığıyla mücadele konusunda irade gerçekleştirmemiz gerekmektedir

Çelik: (Biden yönetimiyle) Dünyanın her tarafında ırkçılık, aşırıcılık ve İslam düşmanlığıyla mücadele konusunda irade gerçekleştirmemiz gerekmektedir.

Çelik: (Biden yönetimiyle) Dünyanın her tarafında ırkçılık, aşırıcılık ve İslam düşmanlığıyla mücadele konusunda irade gerçekleştirmemiz gerekmektedir

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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