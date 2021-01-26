Çelik: (Biden yönetimiyle) Dünyanın her tarafında ırkçılık, aşırıcılık ve İslam düşmanlığıyla mücadele konusunda irade gerçekleştirmemiz gerekmektedir
26.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:44
Çelik: (Biden yönetimiyle) Dünyanın her tarafında ırkçılık, aşırıcılık ve İslam düşmanlığıyla mücadele konusunda irade gerçekleştirmemiz gerekmektedir.
Çelik: (Biden yönetimiyle) Dünyanın her tarafında ırkçılık, aşırıcılık ve İslam düşmanlığıyla mücadele konusunda irade gerçekleştirmemiz gerekmektedir
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan