2025 FIVB Milletler Ligi 3. hafta maçları kapsamında ikinci maçına Çekya karşısında çıkacak olan Filenin Sultanları parkeye galibiyet parolası ile çıkacak. Peki, Çekya- Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çekya ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÇEKYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Çekya-Türkiye Maçı, 11 Temmuz Cuma günü oynanacak. Çekya-Türkiye Maçı, saat 21:30'da başlayacak.

ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çekya ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, Apeldoorn'da, Omnisport Apeldoorn Stadyumu'nda oynanacak.