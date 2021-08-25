Çekya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Çekya (Çek Cumhuriyeti) kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna geçildi. Ülkemizin grupta rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda olmuştu. Grubu lider tamamlayan Türkiye son 16'da Çekya ile eşleşti. Bunun ardından Çekya kadın voleybol takımı oyuncuları kimlerdir, kadrosu nedir merak edildi. Peki, Çekya voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...