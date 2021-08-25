Çekya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Çekya (Çek Cumhuriyeti) kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?
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Çekya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Çekya (Çek Cumhuriyeti) kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?

Çekya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Çekya (Çek Cumhuriyeti) kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?
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2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna geçildi. Ülkemizin grupta rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda olmuştu. Grubu lider tamamlayan Türkiye son 16'da Çekya ile eşleşti. Bunun ardından Çekya kadın voleybol takımı oyuncuları kimlerdir, kadrosu nedir merak edildi. Peki, Çekya voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçları devam ederken son 16'da rakibimiz olan Çekya'nın voleybol oyuncuları araştırılıyor. Peki, Çekya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Çek Cumhuriyeti bayan voleybol oyuncuları isimleri Çekya milli takım kadın voleybol kadrosu kimlerden oluşuyor? İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÇEKYA (ÇEK CUMHURİYETİ) KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNCULARI

Koç : Ioannis ATHANASOPOULOS

  • KOSSANYIOVA Andrea : Dış smaçör : Boyu : 184
  • HODANOVA Eva : Dış smaçör : Boyu : 189
  • TRNKOVA Veronika : Orta blokçu : Boyu : 188
  • ORVOSOVA Gabriela : Karşısı : Boyu : 191
  • SVOBODOVA Eva : Karşısında : Boyu : 181
  • MARKOVA Ivona : Orta blok : Boyu : 190
  • KOHOUTOVA Katerina : Orta blokçu : Boyu : 182
  • PURCHARTOVA Barbora : Orta blok : Boyu : 190
  • DIGRINOVA Daniela : Libero : Boyu : 169
  • VALKOVA Katerina : Setter : Boyu : 177
  • DOSTALOVA Veronika : Libero : Boyu : 170
  • MLEJNKOVA Michaela : Dış smaçör : Boyu : 185
  • PAVLIKOVA Denisa : Dış smaçör : Boyu : 185
  • CHEVALIEROVA Adela : Libero : Boyu : 176
  • JEHLAROVA Magdalena : Orta blokçu : Boyu : 189
  • ZARNOVICKA Klara : Dış smaçör : Boyu : 184
  • SIMANOVA Pavlina: Orta bloker : Boyu : 186
  • KOJDOVÁ Petra : Dış smaçör : Boyu : 183
  • GRABOVSKA Kveta : Pasör : Boyu : 179
  • NOVA Lucie : Dış smaçör : Boyu : 185
  • KNEIFLOVA Ema : Orta blokçu : Boyu : 188
  • BAJUSZ Simona : Setter : Boyu : 171
  • BUKOVSKA Magdalena : Dış smaçör : Boyu : 184
  • BAUMRUKOVA Tiziana : Pasör : Boyu : 175
  • SMIDOVA Pavla : Pasör : Boyu : 182
  • HAVELKOVA Helena : Dış smaçör : Boyu : 188
  • MIKYSKOVA Sona : Karşısı : Boyu : 187
  • JANECKOVA Simona : Dış smaçör : Boyu : 194
  • PESKOVA Veronika : Libero : Boyu : 165
  • VYKLICKA Klara : Orta blok : Boyu : 185
  • KOCMANOVA HAVLICKOVA Aneta : Karşısı : Boyu : 192
  • STAVINOHOVA Adela : Libero : Boyu : 173
  • KOULISIANI Ela : Orta blokçu : Boyu : 188
  • VANZUROVÁ Tereza : Karşısı : Boyu : 184
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Çekya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Çekya (Çek Cumhuriyeti) kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir? - Haberler
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