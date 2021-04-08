CebimPOS başvuruları artık Kuveyt Türk Mobil'den de yapılabiliyor

Kuveyt Türk, CebimPOS ile banka fark etmeksizin tüm kredi kartı ve ATM kartlarından akıllı telefonla ödeme alma hizmeti sunuyor.

Kuveyt Türk, CebimPOS ile banka fark etmeksizin tüm kredi kartı ve ATM kartlarından akıllı telefonla ödeme alma hizmeti sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk şubelerinin yanı sıra CebimPOS'a artık mobil şube üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

CebimPOS'un yeni özelliği sayesinde, NFC özellikli Android telefonlar üzerinden kartlar okutularak kart numarası ve son kullanma tarihi pratik bir şekilde alınabiliyor.

Kuveyt Türk, 2018 yılında bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak tüm bankaların kredi kartı ve ATM kartlarından akıllı telefonla ödeme alabilen CebimPOS'u işletmelerin kullanımına sunmuştu. Özellikle esnaf ve KOBİ'lere büyük kolaylık sağlayan CebimPOS'a artık Kuveyt Türk şubelerinin yanı sıra Android ve iOS cihazlarda mobil şube üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Ayrıca CebimPOS'un yeni özelliği sayesinde NFC özellikli Android telefonlar üzerinden kartlar okutularak kart numarası ve son kullanma tarihi pratik şekilde sisteme aktarılabiliyor.

Akıllı telefonların kredi kartı ve ATM kartlarından ödeme kabul etmesini sağlayan CebimPOS, tüm şahıs firmaları ve tüzel müşteriler tarafından kullanılabiliyor. POS aidat ücreti olmadığı gibi kurulum da ücretsiz. Yapılan kartlı ödeme işlemlerinde 3D Secure ve GO-Güvenli Öde altyapıları üzerinden çalışan CebimPOS ile Türkiye'deki banka ve ödeme kuruluşlarının Troy, Mastercard ve Visa logolu kartlarından ödeme alınabiliyor. CebimPOS'un çoklu kullanıcı özelliğiyle de işletme sahipleri diledikleri sayıda çalışanın veya plasiyerin cep telefonunu POS cihazına dönüştürebiliyor. Çalışan veya plasiyer, cep telefonlarından yalnızca kendi tahsilatlarını görürken, işletme sahibi tüm hesapları kendi cep telefonundan takip edebiliyor.

2020 yılında 765 milyon TL'lik ciro

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, KOBİ'lerin desteklenmesinin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk olarak işletmelerin yanında olmaya ve esnek çözümler sunmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda 2018 yılında hayata geçirdiğimiz CebimPOS hizmetimiz, sahada yoğun satış yapan firmalara büyük kolaylık sağlarken, tahsilata yönelik masrafları da düşürüyor. Özellikle esnaf ve KOBİ'lerden büyük talep gören CebimPOS, 31 binden fazla işletme tarafından kullanılıyor. İşletmeler bu hizmetimizle 2020 yılında yaklaşık 765 milyon TL'lik ciro yaptı. CebimPOS için artık sadece şubelerimizden değil, Kuveyt Türk Mobil üzerinden de başvuru alıyoruz. CebimPOS'u daha fazla işletmeye ulaştıracak olmamızın mutluluğunu yaşıyoruz."

Verilen bilgiye göre, CebimPOS'u işletmelerinde kullanmak için mobil üzerinden başvuru yapmak isteyenlerin Google Play veya Apple Store üzerinden Kuveyt Türk Mobil uygulamasını indirmesi gerekiyor. Ardından tüzel mobil şube üzerinden "Başvurular" menüsüne ya da "CebimPOS" menüsünden "Satış" alt menüsüne girerek "Başvuru yap" butonuna tıklayıp açılan başvuru ekranından cari hesap ve bloke hesaplarını seçiyor. Başvuru yapmak isteyenlerin cari ve bloke hesapları yoksa başvuru aşamasında bu hesaplar da açtırılabiliyor. Hesap seçimlerinin ardından faaliyet sektörü ve tarife seçimi yapılarak başvuru tamamlanıyor.

Kuveyt Türk'ün CebimPOS için tasarladığı pratik kullanım, çalışanların mobil üzerinden kolaylıkla tahsilat yapmasına olanak tanıyor. Ödeme esnasında tahsilat yapılacak banka veya kredi kartı bilgileri, Kuveyt Türk Mobil'deki CebimPOS menüsüne, kart tarama teknolojisi kullanılarak veya tuşlanarak giriliyor. Ayrıca NFC özellikli Android telefonlar üzerinden kartlar okutularak kart numarası ve son kullanma tarihi de pratik bir şekilde alınabiliyor. 3D Secure altyapısıyla güvenliği sağlanarak başlatılan işlemler, kart sahibinin cep telefonuna gelen SMS'teki işlem kodunu mobil şubeye girmesiyle tamamlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu