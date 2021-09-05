CEBELİTARIK - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu (2)
Soru soran basın mensubu A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması Toplantının sona ermesi CEBELİTARIK - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynadığı Cebelitarık karşılaşması sonrasında basın toplantısında konuştu.
Soru soran basın mensubu
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması
Toplantının sona ermesi CEBELİTARIK - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynadığı Cebelitarık karşılaşması sonrasında basın toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ