CEBELİTARIK - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu (2)
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CEBELİTARIK - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu (2)

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Spor

Soru soran basın mensubu A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması Toplantının sona ermesi CEBELİTARIK - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynadığı Cebelitarık karşılaşması sonrasında basın toplantısında konuştu.

Soru soran basın mensubu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması

Toplantının sona ermesi CEBELİTARIK - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynadığı Cebelitarık karşılaşması sonrasında basın toplantısında konuştu. (2)

CEBELİTARIK - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu (2)
CEBELİTARIK - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu (2)
CEBELİTARIK - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu (2)
CEBELİTARIK - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.
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CEBELİTARIK - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu (2) - Haberler Spor
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