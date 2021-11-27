Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde sahasında Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, rakibe pozisyon vermeden haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Yukatel Kayserispor'un iyi bir ekip olduğunu belirtti.

Kazanmayı hak ettiklerine değinen Hamzaoğlu, "Çok önemli bir galibiyet. Dışarıda henüz daha puan alamadık. İç saha maçları çok önemli. İnşallah deplasmandan da ekstra puan getirmeyi başarırız." diye konuştu.

Rakibi iyi kapatarak sonuca ulaştıklarına işaret eden Hamzaoğlu, "İlk yarıda istediğimiz ve beklediğimiz şeyleri yapamasak da ikinci yarı yapamadığımız şeyleri toparlamaya çalıştık. İkinci yarıda karşılığını aldık. İyi bir organizasyondan golü bulduk. Rakibin net pozisyonu olmadı iyi durduk. İç saha maçları bu yolda çok önemli." ifadelerini kullandı.

Stresi aşabilmeleri halinde çok daha iyi şeyler yapacaklarının altını çizen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Maç kazanmaya başladık ve bu bize güven getirmeye başladı. İlerideki oyuncularımız da pozisyona giriyor ama henüz son vuruşlar istediğimiz gibi olmuyor. İnanıyorum onlar da golle tanışırsa arkası gelecektir. O yetenek oyuncularımızda var. Selim Ay'ın savunmadaki duruşu ve ofansif yönde katkısı çok iyi. Kendini sürekli geliştiriyor. Selim'i ve bütün oyuncuları tebrik ediyorum."

Hamzaoğlu, bir gazetecinin Yannick Bolsaei'nin kadroda yer almadığını hatırlatması üzerine, "Aramızda olan bir konu. Bu konuya şimdilik değinmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Karaman: "Pozisyonlarımız vardı ama bitiremedik"

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Rize'de kaybetme düşünceleri olmadığını, en azından bir puan için geldikleri maçta kaybetmelerinin kendilerini üzdüğünü belirtti.

Oyunun ilk yarısını iyi oynadıklarına dikkat çeken Karaman, şunları kaydetti:

"İlk yarıda karşılıklı ataklar vardı ama son vuruşlarda biraz daha iyi dripling yapmalıydık. Rakibe oranla pozisyon üstünlüğü bizde. İkinci yarının başında ise faul ve sonrasında hakemin elektronik cihazının bozulması ile 4-5 dakika dışarıda durması bizi oyunun içerisinde eşleşmede düşürdü. Selim'in kafa vuruşunda kendini boşa çıkardı. Mustafa'ya hafif temas ile boşa çıkararak attığı golde hatalı durduk. Rakibi iyi kontrol edemedik. Ardından kontratak pozisyonu verdik. Arka alanda özellikle sol tarafta Rizespor'un çıktığı pozisyonlar etkili oldu. Genelinde sağdan soldan orta pozisyonlarımız vardı ama bitiremedik. Maçın geneline bakıldığında beraberliğe yakın bir maç gibi göründü. Rizespor'a bundan sonra başarılar diliyorum."