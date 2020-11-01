Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti
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Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

01.11.2020 15:35 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:45
Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'de 7. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor engelini Loic Remy'nin golüyle geçti ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Son maçlarda Rizespor'u sırtlayan Remy böylece 7. maçında 6. golüne ulaşmış oldu.

Süper Lig'de 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Loic Remy kaydetti. Baiano'nun sağ kanattan ortasına ceza sahasında gelişine düzgün bir vuruş yapan Remy'nin şutu köşeden ağlarla buluşurken Remy bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6 yaptı.

Öte yandan Kayserispor'da Henrique 90. dakikada topu ağlara yolladı, tartışılan pozisyonda VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu için gol geçerli sayılmadı.

Alınan bu sonucun ardından Rizespor 11 puana yükselirken, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Kayserispor ise 6 puanda kalarak bu sezonki 4. yenilgisini aldı.

GELECEK HAFTA MAÇ OYNAMAYACAK

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor BAY geçecek

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