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Çaykur Rizespor'dan hakem kararlarına tepki

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Süper Lig'deki hakem kararlarını eleştirerek, "Kayserispor maçında herkesin faul dediği pozisyonu devam ettiren zihniyet, Denizlispor maçındaki penaltımızı vermeyen zihniyettir.

Çaykur Rizespor'dan hakem kararlarına tepki
30.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:47

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Süper Lig'deki hakem kararlarını eleştirerek, "Kayserispor maçında herkesin faul dediği pozisyonu devam ettiren zihniyet, Denizlispor maçındaki penaltımızı vermeyen zihniyettir." dedi.

Bakır, yönetim kurulu üyeleri Serkan Karavin, Sedat Abanoz ve Talha Küçükvar ile Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde son beş haftanın alt ve üst sıralar için çok çekişmeli geçeceğini, salgın döneminde kendilerinin de bunu en iyi şekilde yürütmeye çalıştığını belirtti.

Futbolda adaletin çok önemli olduğunu ifade eden Bakır, Türkiye'de hakemlerin farklı maçlarda farklı standartlar uyguladığını savunarak, Türk futbolu için standartların ve kuralların uygulanması gerektiğini kaydetti.

Bakır, salgın sürecinin ardından gelişen bazı şartların kendilerini konuşmaya sevk ettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son maçımızda görev alan Cüneyt Çakır, Türkiye'nin yetiştirdiği iyi hakemlerden biri ama nedense Çaykur Rizespor'un iç saha maçlarında aleyhinde hataları devam ediyor. Cüneyt Çakır'ın iç saha maçlarımızda maalesef aleyhimize hataları var. Yukatel Denizlispor maçında iki penaltı pozisyonu var. 57'nci dakikada Ben Youssef'in oyuncumuzun yüzüne vurduğu pozisyonda devam denildi. VAR'a bile gidilmedi, çağrılmadı. Aynı maçta 75. dakikada top oyuncunun eline çarptı. Hakem pozisyonda 'Devam' dedi. Bu pozisyonların ikisine birçok maçta penaltı verildiğini gördük. 'Benzer oyunlar mı oynanıyor?' korkusunu yaşamaya başladık."

Sezon içerisinde MKE Ankaragücü maçında Sasse, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ise Abdullah'a yapılan pozisyonların hakem hocaları tarafından penaltı olarak değerlendirildiği belirten Bakır, şöyle devam etti:

"Bu hafta Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçında, Denizlispor maçımızdaki benzer pozisyonun penaltı verildiğini gördük. O maçın hakemi hangi kurallara göre penaltı, Cüneyt Çakır hangi pozisyona göre devam diyor? Kurallar aynı ise Cüneyt Çakır neden penaltı vermedi? Buradaki açıklamayı kamuoyuna yetkililer yapmalı. Sporseverler çelişkiye düşüyor. Son üç maçta kaybettiğimiz puan 5. Bu beş puan hanemize yazılsa 34 puanımız olacaktı. Ligin ilk yarısında yediğimiz golden önce faul pozisyonunu tüm Türkiye gördü ve kabul etti. Kayserispor maçında herkesin faul dediği pozisyonu devam ettiren zihniyet, Denizlispor maçındaki penaltımızı vermeyen zihniyettir."

Bakır, adalet ile ilgili çağrı yapmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Futbolseverlerin de beklentisi budur. Adalet için sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Bir şehri, camiayı hayal kırıklığına uğratmaya kimsenin hakkı yok. Bunu bütün takımlar için söylüyoruz. Takım sahada çabasını gösterir galip gelemez, biz sorumluluğumuzu yerine getiririz. Bizim sahadaki performansımız hakemlerin düdüğü ile değişmemeli. Türk futbolunu akıl oyunları değil, adalet geliştirir. Maçları izlediğimizde birileri akıl oyunları uygulamaya devam ediyor. Hiçbir futbol takımı hak etmediği galibiyetten keyif almaz." ifadelerini kullandı.

Oyun içinde oyun kurmak isteyenlerin, Çaykur Rizespor'u oyuna alet etmesini istemediklerini söyleyen Bakır, "Rizespor onların oyunlarına alet olmaz. Kimse Rizespor camiasını hedef alıp Rizespor üzerinden fatura kesmeye çalışmasın. Başka bir amaç uğruna Rizespor'u kullanmaya çalışmasınlar. Rize şehri futbolu bilir." diye konuştu.

"Futbolcu penaltı kazanmak için hakemin etrafında mı dolanmalı?"

Bakır, oyuncuların maçı güzelleştirmek için çabaladığını vurgulayarak, "Futbolcularımız sahada karakterli duruyor diye hakları gasp mı edilecek? Oyuncunun davranışına göre mi hakemler hareket edecek? Futbolcu penaltı kazanmak için hakemin etrafında mı dolanmalı? Spor yorumcuları, karakterli oyuncuları savunmalı. Türkiye'de maalesef sahada kim çirkef ise o kazanıyor gibi bir görüntü var." ifadelerini kullandı.

Hakemleri bireysel olarak değerlendirmediklerini belirten Bakır, şunları kaydetti:

"Bir futbol kulübü istedi diye hakemler oyunun dışına itilmez. Biz hiçbir hakemi istemiyoruz demeyeceğiz ama bizim maçımızı yöneten hakemler adaletli olsun. Son maçımızı Cüneyt Çakır yönettiği için söylüyoruz. Orta sahada oyunu idare edip ceza sahası içerisindeki pozisyonları geçiştirmeyi küçük çocuklar bile yemez. Bizim lehimize de haksızlık yapmasınlar. Biz konuşmayı düşünmüyorduk ama Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonunu görünce konuşmaya karar verdik. Biz adaleti savunuyoruz. Benzer pozisyonlarda kararların eşit olmasını istiyoruz."

"Oğulcan Çağlayan cepheden kaçmıştır"

Bakır, profesyonellerin hatalarının ekonomik anlamda kulübü zarara uğrattığını, son olarak Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılması konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Özellikle Hikmet Karaman dönemindeki transferlerde sorun yaşadıklarını kaydeden Bakır, "Kweuke, Janster ve son olarak Oğulcan Çağlayan olayı yaşanmıştır. Oğulcan Çağlayan cephede savaşırken cepheyi terk edip kaçmıştır. Bu şartlarda kaçmış olması sporcu için 'Zeki, çevik, ahlaklı' söylemine aykırıdır. Davasında haklı olabilir. Oğulcan, ligin bitimine altı hafta kaldığı, pozisyonunda alternatifi olmadığı, oyununa ihtiyaç olduğu, hak kaybetmeyeceğini bildiği halde cephede savaşırken kaçmıştır." ifadelerini kullandı.

Oğulcan için 5 yıl önce 1,5 milyon avro ödeme yaptıklarına işaret eden Bakır, "Parasını kazanmıştır, hizmetleri vardır. Altı maç daha sabredip ligde kalma yarışında, 'Ben de cephede olacağım' deseydi opsiyon konusunda taraftar da ona destek verecekti. Kendisi gitmiş, arkadaşları yalnız kalmıştır. Oğulcan'ın fesih ile opsiyon konusunun bağlantısı yoktur. Lig sonunda hukuki arayışa devam etseydi hiçbir kaybı olmazdı." diye konuştu.

Hasan Yavuz Bakır, Vedat Muric ve Oğulcan'ın menajerinin aynı olduğunu ve benzer sorunların yaşandığını, Oğulcan'ın sözleşmesi ile ilgili eksiklik varsa yapan kişilerle ilgili yönetimin bir değerlendirmede bulunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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