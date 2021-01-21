Çaykur Rizespor'da Covid-19 vaka sayısı 15'e çıktı
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Çaykur Rizespor'da Covid-19 vaka sayısı 15'e çıktı

21.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:45
Çaykur Rizespor'da Covid-19 vaka sayısı 15'e çıktı

Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ve 3 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ve 3 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Kulüpte testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8'e, personel sayısı ise 7'ye yükseldi.

Çaykur Rizepsor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 19: 00'da Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcularımız ve personellerimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8'e, personel sayısı 7'ye yükselmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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