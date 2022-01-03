Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selimoğlu: Transferde ağırlığımızı yerli oyunculara vermeliyiz

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, "Ara transferde ağırlığımızı daha çok yerli futbolcular üzerine vermeliyiz. Yabancı transferler konusu biraz daha takım içerisindeki arkadaşlarımızın gidişatına göre belli olacak" dedi.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, alternatif olabilecek oyuncularla ilgili görüşmelere devam ettiklerini belirterek, "Hem yabancı kontenjan konusu hem de ekonomik durum kulüpleri daha çok zorlayacak olduğundan yerli oyuncularla ilgili daha ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hocamızın talebi de daha çok yerli oyuncular üzerinde. Sosyal medyada birçok isim görüyorum. Açıkçası bunların çoğunu bende ilk defa orada görüyorum. Eksik olduğumuz pozisyonları ve hocamızın vermiş olduğu rapor doğrultusunda onların kendi teknik ekiplerinin çalışıp değerlendirdikleri isimlerin hem kulüpleriyle hem de menajerleri üzerinde görüşerek bu süreci devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri

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