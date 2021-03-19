Çaykur Rizespor: 3-4

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Fernandes (Dk. 71 Feghouli), Emre Akbaba (Dk. 57 Kerem), Emre Kılınç (Dk. 57 Onyekuru), Mohamed (Dk. 71 Arda), Falcao (Dk. 88 Babel) ÇAYKUR RİZESPOR : Gökhan (Dk. 72 Tarık), Moroziuk, Selim (Dk. 61 Meriah), Talbi, İsmail, Baiano (Dk. 89 Fernando), Djokovic, Boldrin, Sabo, Samudio (Dk. 89 Abdullah), Skoda (Dk. 61 Michalak) GOLLER: Dk. 14 Yedlin, Dk. 31 Emre Akbaba, Dk. 74 (k.k) Meriah (Galatasaray) - Dk. 2 Samudio, Dk 41 Boldrin, Dk. 54 (P) Skoda, Dk. 90+3 Fernando (Çaykur Rizespor ) KIRMIZI KART: Dk. 79 Yedlin (Galatasaray) SARI KARTLAR: Luyindama, Fatih Terim (t.d.), Marcao (Galatasaray) - Selim, Moroziuk (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci hafta maçında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılıklı gollerle geçen karşılaşmayı konuk ekip Çaykur Rizespor 4-3 kazanmayı başardı. 2'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Luyindama'nın savunmadaki hatası sonucu topu Samudio aldı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Samudio'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 14'üncü dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Emre Kılınç'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Yedlin düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-1. 31'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Emre Akbaba, rakiplerini ekarte ettikten sonra uzaktan sert şutla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-1. 37'nci dakikada ceza yayı üzerinden kullanılan serbest vuruşta Falcao'nun vuruşunu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi. 41'inci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Emre Kılınç'ın geri pasında Marcao'nun büyük hatası sonucu topla buluşan Boldrin, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 49'uncu dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Boldrin'in ortasına iyi yükselen Selim'in vuruşu az farkla üstten auta çıktı. 52'nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Baiano'nun sert şutunda kaleci Muslera topu kurtarmayı başardı. Muslera'dan seken topa hareketlenen Samudio'nun vuruşunda top Yedlin'in eline çarptığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. 54'üncü dakikada Çaykur Rizespor ikinci kez öne geçti. Skoda'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3. 74'üncü dakikada sarı-kırmızılılar tekrar beraberliği yakaladı. Feghouli'nin ara pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza sahasına girdiği sırada Meriah'ın ters vuruşu sonrası top ağlarla buluştu: 3-3. 90+3'üncü dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Boldrin, pasını Michalak'a çıkardı. Michelak'ın ise sol çaprazda bulunan Fernando'ya bıraktığı topa Fernando meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başarı: 3-4. 90+11'inci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Babel'in kaleye yüzünü döner dönmez çektiği sert şutu kaleci son anda kornere çeldi. Karşılaşmada başka gol olmadı, konuk ekip Çaykur Rizespor karşılaşmadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. LUYINDAMA VE MARCAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da kart sınırında bulunan Luyindama, 45+3'üncü, Marcao ise 88'de gördüğü sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştüler. Luyindama ve Marcao, bir sonraki Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER