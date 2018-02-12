Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Hakkındaki İddiaların Sahiplerini Mahkemeye Verdi

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, hakkındaki iddiaların sahiplerini mahkemeye verdi

RİZE - ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, hakkında çıkan haberlerin sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta kamuoyunu meşgul eden, Rize'de yerel bir televizyon kanalında gerçekleşen spor programının sunucusu tarafından ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu hakkında bir takım iddialar gündeme getirildi. Gerçekleşen televizyon programında ÇAYKUR Genel Müdürü Sütlüoğlu yanına giden bir Kadın Futbol Takımı yöneticisine 'Kadın takımlarına sponsor olmak günahtır' ifadelerini kullanıldığı iddia edildi. Genel Müdür Sütlüoğlu'da Müdürlük binasında düzenlediği bir basın açıklamasıyla iddiaları yalanlayarak, iddia sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu dile getirdi.

Kendisinin zor coğrafyalarda Türkiye için çalışmalar yürüttüğü sırada arkasından iş çevrildiğini dile getiren Sütlüoğlu "Ben Irak'ta yeni bayilik çalışmaları yaparken, hakkımda bir karalama kampanyası oldu. Nereden, maalesef Rize'den. Ahlaksızca bir kampanya buradan tüm Türkiye'ye dalga dalga yayıldı. Irak'ta iliyorsunuz insanların can güvenliği yok, herkes silahla dolaşıyor, imkanı olanın ailesi de dışarıda yaşıyor. Böyle bir ülkede biz bayilik oluşturduk, zincir halkamıza bir yenisini ekledik. Büyük bir risk alarak oralara gittik, güçlü bir firma ile anlaştık. Allah'a şükür ihracat zincirimize, ülkeler halkasına bir yenisini Irak'ta eklemiş olduk. Oradan Kuveyt'e geçtik. Kuveyt'te bayimize destek verdik, oradaki fuara katıldık ve orda yeni kişiler ile tanıştık. Sudan'da da bir bayilik oluşturduk. Bu şekilde ihracat halkası artıyor, artmaya da devam ediyor Bildiğiniz gibi son zamanlarda Afrika ülkelerine sık ziyaretler yapıyorum. Buralar da çok sıkıntılı coğrafyalardır bildiğiniz gibi ama biz milletimiz için bunu yapıyoruz. Biz bunu yaparken arkamızdan dolaplar çevriliyor. Yalan üzerine haberler bina ediliyor. Hani 'Ayinesi iştir kişinin alfa bakılmaz' demişler. Bir insanın önce yaptığı işe bakacaksınız, bir insanın hayatına bakarak bunu yapar mı, yapmaz mı, söyler mi, söylemez mi buna dikkate edeceksiniz. Yani her insanın, hele hele gazeteci diye tabir edilen, toplumu doğru bilgilendirmek gibi ahlaki bir mükellefiyeti olan kişilerin buna daha çok dikkat etmesi ve haberleri doğru yapması gerekir. Bu yalan akşam ortaya atıldı yalanı söyleyenler, kendilerinin yalan söylediklerini sabah itiraf ettiler. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye bir atasözümüz var, bunların yalanı akşamdan sabaha kadar devam etti" dedi.

Bahsi geçen kadın futbol takımına Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu üzerinden yardım gerçekleştirildiğini dile getiren Sütlüoğlu "Bahsi geçen kadın futbol takımının başkanı bana 6-7 ay önce geldi. Yardım talep ettiler, görüştük. Benim ona söylediğim, zaten kendi ifadelerinde de var 'Bu kurum benim değil, 80 milyonun malıdır. Biz kulüplere yardımı reklam olarak yapıyoruz. Bu parayı verdiğimiz zaman bunun çay satışına bir katkısı olması lazım. Sizin kulübünüzün böyle bir özelliği var mı, yok mu bunu araştıracağız dedim. Bu arkadaşlardan sonra amatör kulüpler başkanı Ali bey ile görüştüm ve 'Amatör kulüplere bizim üzerimizden yardım yapın, öyle tek tek yapmayın' dediler ve bizde bunu yaptık daha sonra ve Amatör kulüpler federasyonuna biz bu yardımı yapmış olduk. Dolayısıyla o kadın futbol kulübünün yardım alamaması mümkün değil. Çünkü o kulüpte o yapının içerisinde. Yani yardım gitmemiş değil, edilmemiş değil. Yalan üzerine yalan bina ediliyor. Bu yalanı yapanlar özür dilediler, yalanlarını itiraf ettiler" şeklinde konuştu.

Kamuoyunu yanıltan haberlerin ve söylemlerin sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu dile getiren Sütlüoğlu ifadelerini "Mesleki sorumluluklarını hiçe sayan, haberin kaynağını soruşturmadan ve takip etmeden bu yalanı gündeme getiren yargısız infaz ile kamuoyunu yanıltan, sözde gazetecileri kınıyorum ve süreci yargıya taşıyacağımızı belirtmek istiyorum" ifadeleriyle noktaladı.