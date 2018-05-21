Çaykur'da Yaş Çay Bedeli Ödemeleri

ÇAYKUR'un, üreticilere nisan ayı yaş çay bedeli olan 3 milyon 542 bin lirayı ödemeye başladığı bildirildi.

Çaykur'da Yaş Çay Bedeli Ödemeleri

ÇAYKUR'un, üreticilere nisan ayı yaş çay bedeli olan 3 milyon 542 bin lirayı ödemeye başladığı bildirildi.


ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılının ilk çayı olarak nisan ayında alınan bin 557 ton yaş çay karşılığı üreticilere 3 milyon 542 bin lira ödeneceği belirtildi.


Söz konusu paranın, üreticilerin ilgili banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilen açıklamada, üreticilerin yarın yaş çay bedellerini banka hesaplarından alabilecekleri kaydedildi.

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