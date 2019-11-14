14.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:37

Malatya'da bir çay ocağında, müşterilere çayın yanında şeker yerine kayısı ikram ediliyor. Müşteriler bu uygulamadan sağlıkları açısından memnun olduklarını söylüyor.



Malatya'nın en önemli geçim kaynaklarından biri olan kayısı, şimdi de çayın yanında şeker niyetine tüketiliyor. Bu uygulamayı kentte ilk başlatan çay ocağı sahibi Hüseyin Korkmaz, insanların ağzını kayısı ile tatlandırdıklarını söyledi. Fazla şekerin sağlığa zararlı olduğunu ifade eden Korkmaz, şeker kullanmayan müşterilerinin ağzını tatlandırabilmek amacıyla kayısı ikramını başlattıklarını kaydetti. Müşterilerinin de yoğun isteği ile uygulamayı yaygınlaştırdıklarını anlatan Korkmaz, "Şekeri sevmeyen müşteriler kayısı istemeye başlayınca biz de bu projeyi düşündük ve çayın yanında kayısıyı vermeye başladık" dedi.



Malatya kayısısının insan sağlığına birçok faydası bulunduğunu da dile getiren esnaf Hüseyin Korkmaz, "Kayısının beyine, akciğere, mideye bire bir faydası var. Aynı zamanda kayısı cildi güzelleştirmek için çok etkili bir çözüm kaynağı. O yüzden bizde bütün müşterilerimizin isteği üzerine şeker yerine kayısı veriyoruz" ifadelerine yer verdi. Kayısının sağlığa sayısız yararı olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Bu konuda bize teşekkür edenlerin sayısı çoğaldı. Çünkü bazı kişilere şeker yaramıyor ve kayısı daha faydalı olduğu için bizden kayısı istiyorlar. Bu kampanya aslında Malatyamıza faydası çok olur. Biz kayısının tanıtımı için Malatya'da bulunan her çay ocağının bunu yapmasını isteriz" şeklinde konuştu.



Şekerin yerini kayısının almasından dolayı çok memnun olduğunu ifade eden çay ocağının müşterisi Murat Erdoğan ise "Bu proje çok güzel oldu ve bizim çok hoşumuza gitti. Sadece biz değil diğer gelen müşteriler de bu durumdan çok memnun kalıyor. Kayısı hem sindirim sistemine hem de kalbe çok iyi geliyor" ifadelerine yer verdi.



Çay ocağının devamlı müşterisi olan Musa Yel da bu kampanyadan çok memnun olduğunu dile getirerek, "Çayın yanında kayısı olduğu için çok hoşumuza gidiyor. Çünkü kayısı sağlığa faydalı olduğu için, biz şekeri değil kayısıyı tercih ediyoruz. Burada hem kayısının reklamı yapılıyor. Kayısı insanların sağlığına faydalı çünkü kayısı midenin de bire bir dostudur. Şekerin yerine kayısının verilmesi bizi çok memnun ediyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA