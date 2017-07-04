Çavuşlar Şelalesi Turizme Kazandırılıyor

Karadeniz'in doğal güzelliklerini çevresinde barındıran Çavuşlar Şelalesi, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.



Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Çavuşlar Şelalesi, sıcaktan bunalan vatandaşların tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.



Güzergahtaki yollar ve çevre düzenlemesi için çalışma yürüten Altınordu Belediyesi, şelalenin gözde mekanlar arasına girmesi amacıyla tanıtım faaliyetlerine devam ediyor.



Çavuşlar Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çaba gösteren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş bölgede incelemelerde bulundu.



Tekintaş, burada yaptığı açıklamada, şelalenin, çevre düzenlenmesi yapılarak turizme kazandırılması ile ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldiğini söyledi.



Tekintaş, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Çavuşlar Şelalesi'nin turizme açıldığını anımsatarak, "Daha önceleri bilinmeyen bir yer olan bu alanda belediye olarak yaptığımız özverili çalışmalar ile çevre düzenlenmesini yaptık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kısa süre önce vatandaşlara kapılarını açan şelalemiz çevre düzenlemesi ile gözde merkezlerden biri haleni geldi. Sıcak havaların baş göstermesi ile birlikte gün içerisinde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği bir yer konuma geldi." diye konuştu.



Şelale çevresinde yeni düzenlemeler yapacaklarını bildiren Tekintaş, vatandaşların yüzmek için kullanabileceği yeni göletler oluşturmayı planladıklarını söyledi.



Söz konusu alana ahşap bir restoran yapılmasının da gündemde olduğunu anlatan Tekintaş, "Şelalemizde bulunan değirmenin mülk sahipleri ile görüşerek restorasyon işlemlerini yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca şehre en yakın turizm alanlarından birisi olan bu şelalemiz bizim için çok önemli. Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalar ile bu alanı kentin en özel mekanlarından biri haleni getireceğiz." ifadesini kullandı.



Tekintaş'a ziyarette Devlet Su İşleri Ordu İl Müdürü Mehmet Kurul ve birim müdürleri de eşlik etti.