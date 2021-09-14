Caulker'ın attığı formayı almak isterken tribünden düşen Gaziantepli taraftar, hastanelik oldu - Haberler Spor
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Caulker'ın attığı formayı almak isterken tribünden düşen Gaziantepli taraftar, hastanelik oldu

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Fenerbahçe'den Gaziantepspor'a transfer olan Steven Caulker, ilk maçında kendisinden forma isteyen taraftara jest yapmak istedi. Ancak sonu kötü bitti. Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar yere düştü. İlk müdahalenin ardından taraftar hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK, Ersun Yanal'ın başında olduğu Antalyaspor'u 2-0 geçti. Bu maçın ardından yeni transfer Caulker, kendisinden forma isteyen taraftar için tribüne yöneldi.

"TARAFTARIMIZ DÜŞTÜ"

Karşılaşmanın ardından Erol Bulut, "Maalesef bir taraftarımız tribünden düştü. Çok üzgünüz. Bu biraz galibiyeti gölgede bıraktı" diye konuştu.

TAKIM ÜZÜLDÜ

Taraftar, Caulker'ın attığı formayı tutmak isterken tribünden aşağıya düştü. Yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından taraftar hastaneye kaldırıldı. Gaziantepli oyuncular bu olaydan sonra büyük üzüntü yaşadı.

Caulker'ın attığı formayı almak isterken tribünden düşen Gaziantepli taraftar, hastanelik oldu

Caulker'ın attığı formayı almak isterken tribünden düşen Gaziantepli taraftar, hastanelik oldu

Caulker'ın attığı formayı almak isterken tribünden düşen Gaziantepli taraftar, hastanelik oldu

Caulker'ın attığı formayı almak isterken tribünden düşen Gaziantepli taraftar, hastanelik oldu

Caulker'ın attığı formayı almak isterken tribünden düşen Gaziantepli taraftar, hastanelik oldu

Caulker'ın attığı formayı almak isterken tribünden düşen Gaziantepli taraftar, hastanelik oldu
Haberler.com - Spor Haberleri
Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti

Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti
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Haber: Caulker'ın attığı formayı almak isterken tribünden düşen Gaziantepli taraftar, hastanelik oldu - Haberler Spor
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