Caulker'ın attığı formayı almak isterken tribünden düşen Gaziantepli taraftar, hastanelik oldu
Fenerbahçe'den Gaziantepspor'a transfer olan Steven Caulker, ilk maçında kendisinden forma isteyen taraftara jest yapmak istedi. Ancak sonu kötü bitti. Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar yere düştü. İlk müdahalenin ardından taraftar hastaneye kaldırıldı.
Süper Lig'in 4. haftasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK, Ersun Yanal'ın başında olduğu Antalyaspor'u 2-0 geçti. Bu maçın ardından yeni transfer Caulker, kendisinden forma isteyen taraftar için tribüne yöneldi.
"TARAFTARIMIZ DÜŞTÜ"
Karşılaşmanın ardından Erol Bulut, "Maalesef bir taraftarımız tribünden düştü. Çok üzgünüz. Bu biraz galibiyeti gölgede bıraktı" diye konuştu.
TAKIM ÜZÜLDÜ
Taraftar, Caulker'ın attığı formayı tutmak isterken tribünden aşağıya düştü. Yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından taraftar hastaneye kaldırıldı. Gaziantepli oyuncular bu olaydan sonra büyük üzüntü yaşadı.
Haberler.com - Spor Haberleri