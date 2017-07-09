Çatak'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Çatak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 ev hasar gördü.



Çatak ilçesine bağlı Alacayar Mahallesi Sarıgöz Caddesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Şefliği, VEDAŞ, Orman Genel Müdürlüğü ve Çatak Belediyesine bağlı ekipler, yangına müdahale etti.



Mahalleli ve ekiplerin 4 saat süren çalışması sonrası yangın söndürüldü.



Yangında can kaybı yaşanmazken 3 evin hasar gördüğü bildirildi.