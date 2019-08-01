Caster Semenya'nın dünya şampiyonası yolu kapandı

Cinsel gelişim farklılığı olan atletlerin 400 metre ila bir mil mesafesi arasındaki yarışlardan önce testosteron düşürücü ilaç kullanmasını öngören Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kararı sonrası atletizm müsabakalarında yarışamayan Caster Semenya'ya İsviçre Federal Mahkemesi'nden kötü haber geldi.



Güney Afrikalı sporcunun Mart ayında açtığı dava üzerine ilk olarak IAAF'in kararı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı veren İsviçre Federal Mahmekesi, dava sürecinin tamamlanması sonrası verdiği kararda ise Semenya'nın itiraz talebinin geri çevrildiğini duyurdu. Bu kararla birlikte 28 yaşındaki Semenya'nın, kadınlar 800 metrede şampiyon unvanını korumak için mücadele etmeyi planladığı 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmasının önü kapanmış oldu.



Mahkemenin vermiş olduğu karardan büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirten Semenya, "Güçlükle elde etmiş olduğum dünya şampiyonu unvanımı koruyamayacağım için çok üzgünüm. Ancak bu durum, tüm kadın atletleri ilgilendiren insan hakları yolunda verdiğim mücadeleyi engellemeyecek." diye konuştu.



IAAF, 2018 yılın Nisan ayında almış olduğu bir kararla, cinsel gelişim farklılığı olan atletlerin 400 metre ila bir mil arasındaki yarışlardan en az altı ay önce hormon tedavisi görerek testosteron seviyesini azaltmalarını ya da farklı mesafe yarışlarına yönelmelerini şart koşmuştu. Söz konusu kararın özellikle, kadınlar 800 metrede iki olimpiyat ve üç dünya şampiyonluğu bulunan Caster Semenya'yı hedef aldığına yönelik yorumlar yapılırken, Güney Afrikalı atlet de konuyu Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımıştı. Ancak CAS nezdinde de itirazı reddedilen Semenya, bu yılın Mayıs ayında konuyu İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşımıştı.



2019 Dünya Atletizm Şampiyonası, 27 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek.