Çarşı ve Mahalle Bekçilerinden Hırsızlık Şüphelisine Suç Üstü

Gaziantep'te çarşı ve mahalle bekçileri bir kuruma ait kabloları kesmeye çalışan şahsı, kovalamacanın ardından yakalayarak, gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Aydıntepe Mahallesinde devriye atarken, bir kuruma ait internet kablolarını kesilmeye çalışıldığını fark etti. Bekçileri görünce koşarak kaçmaya çalışan E.Ş. isimli şüpheli şahıs, kısa süreli kovalamacanın ardından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahsı incelemesinde hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme olaylarından 3 adet "aranma" kaydının bulunduğu belirlendi.

E.Ş, hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP