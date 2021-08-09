Çarşı'nın Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi
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Çarşı'nın Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi

Çarşı'nın Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Beşiktaş uzun süredir gündeminde olan Alex Teixera transferinde mutlu sona ulaştı ve futbolcuyla resmi sözleşmeyi imzaladı. Bu transferi sosyal medya hesabından duyuran siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı'nın paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarları sinirlendirdi. Sarı-lacivertli taraftarların kulübün efsane futbolcusu Alex de Souza için kullandığı "Kralex" ifadesini kullanan Çarşı'ya tepki yağdı. Bazı Galatasaray taraftarlarının da bu tepkilere destek vermesi dikkat çekti.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak yıldız futbolcu Alex Teixeira'yla kadrosunu güçlendirdi. Bu transferi sosyal medyadan duyuran Kara Kartal'ın en büyük taraftar grubu Çarşı'ya ise Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.

Çarşı'nın Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ YAĞDI

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza için sarı-lacivertli taraftarların kullandığı "Kralex" ifadesini kullanan Çarşı'ya tepki yağdı. Bu ifadenin yalnızca Alex de Souza için kullanılabileceğini savunan Fenerbahçe taraftarı, Çarşı'nın paylaşımına binlerce tepki yorumu bıraktı. Bazı Galatasaray taraftarlarının da sarı-lacivertlilere destek vermesi dikkat çekti.

Çarşı'nın Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi
Çarşı'nın Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi
Çarşı'nın Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi
Çarşı'nın Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi
Çarşı'nın Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi
Çarşı'nın Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi
Beşiktaş taraftarının merakla beklediği Alex Teixeira, İstanbul'a ayak bastı
Beşiktaş taraftarının merakla beklediği Alex Teixeira, İstanbul'a ayak bastı
İstanbul'a doğru yola çıkan Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var
İstanbul'a doğru yola çıkan Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var
Ali Gülhan
Haberler.com
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Haber Yorumları (1)
İSA DALAMAN: komik ve gereksiz şeyler,adamın ismi Alex kral ve Alex birleşimce ne oluyor ? kral ve Alper de kralper olmuyormu oluyor. hem alıntı yapacaksa yunan ermeniden alıntı yapmamış bu ülkenin içinden alıntı yapmış da bir isme mal edilemez bu tür birleşimler :) eskiden 3 taraftarın birlikte yanyana maç izlediği günler aklıma geldi yazık valla
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Çarşı'nın Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi - Haberler Spor
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