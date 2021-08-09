Çarşı'nın Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi

Beşiktaş uzun süredir gündeminde olan Alex Teixera transferinde mutlu sona ulaştı ve futbolcuyla resmi sözleşmeyi imzaladı. Bu transferi sosyal medya hesabından duyuran siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı'nın paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarları sinirlendirdi. Sarı-lacivertli taraftarların kulübün efsane futbolcusu Alex de Souza için kullandığı "Kralex" ifadesini kullanan Çarşı'ya tepki yağdı. Bazı Galatasaray taraftarlarının da bu tepkilere destek vermesi dikkat çekti.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak yıldız futbolcu Alex Teixeira'yla kadrosunu güçlendirdi. Bu transferi sosyal medyadan duyuran Kara Kartal'ın en büyük taraftar grubu Çarşı'ya ise Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ YAĞDI

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza için sarı-lacivertli taraftarların kullandığı "Kralex" ifadesini kullanan Çarşı'ya tepki yağdı. Bu ifadenin yalnızca Alex de Souza için kullanılabileceğini savunan Fenerbahçe taraftarı, Çarşı'nın paylaşımına binlerce tepki yorumu bıraktı. Bazı Galatasaray taraftarlarının da sarı-lacivertlilere destek vermesi dikkat çekti.