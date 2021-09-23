Çarşı'nın dansöz kıyafetli Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor
Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'u kutlarken argo ifadeler kullanan Serdar Ortaç için siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. "Beşiktaş Çarşı'sı erkeğe küfreder" ifadelerinin bulunduğu paylaşımda Serdar Ortaç'a montajla dansöz kıyafeti giydirilmesi tepki çekti. Çarşı'nın paylaşımının cinsiyetçi olduğunu savunan kullanıcılar binlerce tepki yorumu yaptı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Adana Demirspor, 3 farklı geri düştüğü maçta Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahne aldığı mekanda Adanalılar'ı kutlayan Serdar Ortaç, siyah-beyazlılara yönelik argo ifadeler kullandı. Bunun üzerine Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı tepki çeken bir paylaşıma imza attı.
"BEŞİKTAŞ ÇARŞI'SI ERKEĞE KÜFREDER"
Çarşı'nın paylaşımında "Beşiktaş Çarşı'sı erkeğe küfreder" ifadelerinin bulunurken Serdar Ortaç'a montajla dansöz kıyafeti giydirilmesi tepki çekti. Kullanıcılar paylaşımın cinsiyetçi olduğunu savunurken, dansözlük mesleğinin aşağılandığını belirtti.
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