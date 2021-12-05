Çarşambaspor ile Yomraspor karşılaşması berabere bitti

FATİH, İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, Şehir Stadyumu'nda ağırladığı Yomraspor karşısından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmaya yeşil-beyazlı Çarşambaspor baskılı başlarken, karşılaşmanın 8. dakikasında ani gelişen Yomraspor atağında Fatih'in ceza sahası içinde yerden ortasında Çarşambaspor defansı topu uzaklaştıramayınca Yomrasporlu Batuhan'ın topu Çarşambaspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Çarşambaspor rakibi karşısında baskısını artırırken 38. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Enver'in ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Safa topu kafayla Yomraspor ağlarına göndererek skoru 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında gelişen Çarşambaspor atağında Ozan'ın vuruşunda Yomraspor kalecisi Furkan'ın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Fırat topu ağlara göndererek Çarşambaspor'u 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Çarşambaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında beraberlik golünü bulmak için yüklenen Yomraspor karşısında Çarşambaspor, Metehan ve Ozan ile girdiği pozisyonları değerlendiremeyince 62. dakikada Yomrasporlu Mert topu Çarşambaspor ağlarına göndererek skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında Çarşambaspor, Emre ile bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 2-2 sona erdi.

AA / Yaşar Karaman - Spor Haberleri

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