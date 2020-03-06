Çarptığı sürücüyü bırakarak kaçtı
Haberler » 3. Sayfa » Çarptığı sürücüyü bırakarak kaçtı - Haberler

Çarptığı sürücüyü bırakarak kaçtı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

06.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:00
Çarptığı sürücüyü bırakarak kaçtı

'nın ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü ise kaçtı.


Yalıntaş kavşağında 16 V 8340 plakalı aracın sürücüsü, Engin İ.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Engin İ. ağır yaralanırken, motosiklete çarpan 16 V 8340 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. 112 ekipleri Engin İ'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri aracı kısa sürede buldu. Araç park halinde bulunurken, sürücü aranıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler