Çarptığı sürücüyü bırakarak kaçtı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü ise kaçtı.
Yalıntaş kavşağında 16 V 8340 plakalı aracın sürücüsü, Engin İ.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Engin İ. ağır yaralanırken, motosiklete çarpan 16 V 8340 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. 112 ekipleri Engin İ'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri aracı kısa sürede buldu. Araç park halinde bulunurken, sürücü aranıyor. - BURSA
Kaynak: İHA